Жена поэта Андрея Дементьева заявила, что он находится дома и чувствует себя хорошо

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Поэт Андрей Дементьев находится дома, чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила жена 89-летнего поэта Анна Пугач.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о госпитализации поэта.

"Мы ездили в Боткинскую больницу, сейчас он дома, чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства, пояснив, что это был запланированный визит к врачу.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - не простая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Среди популярных сборников - "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени", "Стихотворения". На его стихи также созданы десятки песен.