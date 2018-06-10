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Жена поэта Андрея Дементьева заявила, что он находится дома и чувствует себя хорошо

Культура
10 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось о якобы госпитализации Дементьева

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Андрей Дементьев

Андрей Дементьев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Поэт Андрей Дементьев находится дома, чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила жена 89-летнего поэта Анна Пугач.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о госпитализации поэта.

"Мы ездили в Боткинскую больницу, сейчас он дома, чувствует себя хорошо", - сказала собеседница агентства, пояснив, что это был запланированный визит к врачу.

Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - не простая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Среди популярных сборников - "Я живу открыто", "Нет женщин нелюбимых", "Лирика", "Виражи времени", "Стихотворения". На его стихи также созданы десятки песен.

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