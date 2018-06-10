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Медведев поздравил Сергея Урсуляка с 60-летием

Культура
10 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Глава кабмина отметил, что фильмы Урсуляка искренне рассказывают о судьбе военного поколения

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил актера, режиссера и сценариста Сергея Урсуляка с 60-летием, отметив его умение рассказывать в своих кинолентах о судьбе представителей военного поколения. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Вы как-то сказали, что крайне важно, чтобы люди испытывали острую эмоцию при просмотре фильма, чтобы было по-настоящему жалко, по-настоящему смешно, по-настоящему больно. У вас это блестяще получается. Ведь именно такие яркие эмоции дарят зрителям ваши глубокие и реалистичные картины. Фильмы-истории, фильмы-драмы, в которых вы совершенно по-особому, пронзительно, искренне рассказываете о Гражданской и Великой Отечественной, о чувствах и переживаниях военного поколения, о судьбах людей, о свободе, жизни, счастье", - говорится в телеграмме.

Урсуляк известен как режиссер сериалов "Исаев", "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон". Является лауреатом премии правительства РФ в области культуры (2015) за фильм "Жизнь и судьба" и Государственной премии в области литературы и искусства (2016) за вклад в развитие отечественного киноискусства.

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