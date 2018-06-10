Фильм "Заповедник" с Безруковым в главной роли выйдет в прокат 6 декабря

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Фильм "Заповедник" Анны Матисон, который вошел в основной конкурс 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, появится в российском прокате 6 декабря 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в воскресенье Сергей Безруков, сыгравший в картине главную роль и ставший ее продюсером.

"Картина выйдет в прокат 6 декабря 2018 года, - сказал актер. - Любой прокат - это всегда выход в сказку, непонятно, картина соберет или не соберет [деньги]. Мы уповаем и надеемся, что не утонем, потому что мы не "Титаник".

Премьера фильма прошла 9 июня. Картина сделана по повести Сергея Довлатова "Заповедник", действие перенесено в наши дни. Главный герой Константин (Сергей Безруков) - гитарист и автор песен - приезжает в заповедник "Михайловское", чтобы забыть о своих проблемах с алкоголем, семьей и карьерой.

Согласно сюжету фильма, супруга главного героя планирует эмигрировать в Канаду. У Безрукова спросили, не собирается ли он покинуть Россию. "Нет, не собираюсь, меня здесь держит семья, работа", - сказал он.

Планы на будущее

Также у Безрукова поинтересовались, какие еще роли он не сыграл и хотел бы воплотить на экране. Актер отметил, что видел в прессе "утку" про то, что он вновь перевоплотится в Александра Пушкина. "Точно не Пушкин, - сказал Безруков. - Я сыграл в фильме Игоря Угольникова "Учености плоды" о событиях в Пушкинских горах 1943-1944 годах, о картине будем говорить уже в 2019 году".

"Надеюсь, что будет еще впереди много интересного, - продолжил актер. - Олег Павлович Табаков говорил: "Если ты перестал волноваться - все, ты не артист".

Основной конкурс

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона, "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой.

Также жюри оценило картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала.

Победители будут объявлены 10 июня на церемонии закрытия "Кинотавра".