Фильм Авдотьи Смирновой победил на "Кинотавре" по результатам зрительского голосования

Кадр из фильма "История одного назначения" © Filmpro.ru

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", который участвует в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, стал победителем зрительского голосования. Церемония награждения прошла в воскресенье перед закрытием фестиваля.

Лучший фильм выбирали зрители с помощью мобильного приложения "Кинотавра". Картина Смирновой набрала 8,4 балла из 10 возможных. Режиссер получила приз, однако от речи отказалась.

Лента рассказывает о событиях, которые касаются графа Льва Толстого. Главные роли в фильме исполняют Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Алексей Макаров.

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева,"Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона.

Также жюри смогло оценить картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победители будут объявлены в воскресенье на церемонии закрытия "Кинотавра".