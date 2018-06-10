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Фильм Авдотьи Смирновой победил на "Кинотавре" по результатам зрительского голосования

Культура
10 июня, 13:54 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, июня. /ТАСС

Картина "История одного назначения" набрала 8,4 балла из 10

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Кадр из фильма "История одного назначения"

Кадр из фильма "История одного назначения"

© Filmpro.ru

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения", который участвует в основном конкурсе 29-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, стал победителем зрительского голосования. Церемония награждения прошла в воскресенье перед закрытием фестиваля.

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Лучший фильм выбирали зрители с помощью мобильного приложения "Кинотавра". Картина Смирновой набрала 8,4 балла из 10 возможных. Режиссер получила приз, однако от речи отказалась.

Лента рассказывает о событиях, которые касаются графа Льва Толстого. Главные роли в фильме исполняют Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Алексей Макаров.

Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева,"Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева, "Дядя Саша" Александра Гордона.

Также жюри смогло оценить картины "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победители будут объявлены в воскресенье на церемонии закрытия "Кинотавра".

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