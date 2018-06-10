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Авдотья Смирнова к середине лета решит, каким будет ее новый фильм

Культура
10 июня, 16:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, июня. /ТАСС

По словам режиссера, у нее есть два варианта будущей картины

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СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Режиссер Авдотья Смирнова, чей фильм "История одного назначения" участвует в основном конкурсе 29-го Открытого кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, к июлю 2018 года решит, какой будет ее следующая картина. Об этом режиссер сказала в воскресенье в интервью ТАСС перед закрытием киносмотра.

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Авдотья Смирнова

Авдотья Смирнова: нашему обществу надо повзрослеть

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"У меня есть два варианта, но не буду говорить, боюсь сглазить, - пояснила Смирнова. - Один вариант современный, а другой - нет. Думаю, где-то через месяц пойму, что буду делать".

Фильм Смирновой уже получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре", также картине прочат одну из главных наград киносмотра. Сбудутся ли прогнозы - станет известно в воскресенье вечером на церемонии закрытия фестиваля.

Лента рассказывает о событиях, которые касаются графа Льва Толстого. Главные роли в фильме исполняют Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Алексей Макаров.

Авдотья Смирнова - создательница фильмов "Два дня", "Связь" и "Кококо", сценарист и режиссер.

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