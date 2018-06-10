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Книжный фестиваль в Великом Новгороде собрал более 30 российских издательств

Культура
10 июня, 16:29 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 10, июня. /ТАСС

В рамках фестиваля впервые откроется площадка православной культуры, где представлена духовная литература

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Четвертый фестиваль "Праздник книги", который открылся в воскресенье в Великом Новгороде, собрал 32 российских издательства. В рамках мероприятия пройдут встречи с известными писателями и впервые откроется православная секция фестиваля, сообщила ТАСС заместитель директора областной научной универсальной библиотеки Ирина Морозова.

"В книжной ярмарке участвуют 32 российских издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Тулы. Среди гостей - Елена Хаецкая - известный писатель-фантаст, но на этот раз она предстанет в новой роли - как детская писательница и презентует новую книгу. Евгений Анисимов - писатель, историк, ведущий телеканала "Культура", презентует книгу "Петр I: благо или зло для России?" - рассказала Морозова.

Она добавила, что впервые в рамках фестиваля на территории Кремля создана площадка православной культуры, где представлена духовная литература. Генеральный консул Польши в рамках мероприятия открыл выставку международного проекта "Краски православия. Польша". Кроме того, организаторы подготовили экскурсии в библиотеку Софийского собора.

Фестиваль продлится три дня. В программе также литературные пикники, театрализованные представления, мастер-классы и кинопоказы.

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