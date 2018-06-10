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Киркоров рассказал, что его артистическая карьера начиналась в Молдавии

Культура
10 июня, 16:36 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 10, июня. /ТАСС

Ранее певец был удостоен звания Народного артиста Молдавии

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КИШИНЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Артистическая карьера Филиппа Киркорова, которого президент Игорь Додон удостоил звания Народного артиста, начиналась в Молдавии. Об этом он рассказал журналистам в родном селе молдавского президента Садово, куда они отправились после прошедшей в воскресенье церемонии награждения.

"Все началось больше 30 лет назад, когда я приехал в Молдавию на свои первые гастроли. Тогда в меня поверил мой первый продюсер, молдавский композитор Петря Теодорович (1950-1997). Сегодня, получая эту награду, я мысленно обращался к тому времени: думал ли Петря тогда, что 18-летнего пацана, которого он увидел в программе "Шире круг", удостоят самых высоких наград не только в Молдавии, но в республиках бывшего СССР", - сказал Киркоров. По его словам, в честь Теодоровича он назвал свою группу "Теодор".

"Для меня это стало талисманом", - уточнил Киркоров, отметив давние творческие связи с Молдавией.

"Я долгие годы периодически встречаюсь с Ионом Суручану, Анастасией Лазарюк, которую я очень люблю, с Софией Ратару, с Марией Кодряну, которая дружила с моим отцом", - вспомнил артист.

Планы на будущее

С любовью к Молдавии он связал и желание продюсировать молодую группу DoReDoS, которая, по словам Додона, достойно представила Молдавию на международном конкурсе "Eвровидение" в Лиссабоне. Со своей стороны, Киркоров рассказал, что с молдавскими артистами, которые стали победителями конкурса "Новая волна", у него много планов на будущее.

"Эта миссия важна для меня, особенно сегодня, когда все так непросто и столько сил пытаются разъединить наши страны. Особенно, когда я вижу, сколько делает Игорь Николаевич для того, чтобы мы были вместе", - подчеркнул Киркоров. Он выразил надежду, что полученное звание Народного артиста Молдавии у него не будут отнимать, как это случилось на Украине.

"Сейчас у меня пытаются его отобрать, но народ встал на мою сторону и не отдает, представляете?", - поделился артист.

В гостях у президента

Додон пригласил Киркорова в свое родное село, где под эгидой главы молдавского государства проходит фестиваль клубники и меда.

"Я пригласил Филиппа в родительский дом, угощу его традиционной молдавской едой, которую приготовила моя мама. Покажу погреб, где храню вино, которое я делаю сам", - рассказал Додон.

Перед застольем Киркоров и глава Молдавии посетили плантации клубники местных фермеров, которые большую часть продукции отправляют в Россию, пообщались с участниками фестиваля. Ранее Додон заявил, что проведение таких фестивалей помогает поддержать как местных производителей, так и развитие туризма в стране. И пообещал, что всех гостей "ждет настоящий клубничный рай" и "яркая музыкальная программа", участником которой станет Киркоров вместе с группой DoReDos, Нелли Чобану, Натальей Гордиенко и др. артистами.

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Персоны
Додон, Игорь Киркоров, Филипп Бедросович
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