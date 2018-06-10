Церемония награждения лауреатов "Кинотавра" началась в Зимнем театре

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Двадцатая девятая по счету церемония награждения победителей Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" началась в воскресенье в Зимнем театре Сочи, передает корреспондент ТАСС.

По красной дорожке прошли президент "Кинотавра" Александр Роднянский, члены жюри и съемочные группы конкурсных фильмов нынешнего "Кинотавра", среди которых Сергей Безруков, Григорий Константинопольский, Авдотья Смирнова, а также бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, Анатолий Чубайс, актеры Дмитрий Дюжев, Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Анатолий Белый и многие другие.

Церемония началась с кадров фильма Данилы Козловского "Тренер". Ведущий вечера Егор Корешков пояснил, что это "неслучайно, поскольку мы находимся на чемпионате мира по футболу". Он добавил, что за дни "Кинотавра" было показано 52 премьеры.

После торжественной церемонии в Зимнем театре будет показан фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской. На церемонию пришли Ксения Собчак с Максимом Виторганом, вдова Анатолия Собчака - сенатор Людмила Нарусова.

"Кинотавр" проходит в Сочи с 2 июня. Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм "Мира" Дениса Шабаева,"Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, "Ван Гоги" с Алексеем Серебряковым, "Дядя Саша" Александра Гордона, "Два билета домой" Дмитрия Месхиева.

Также жюри могло оценить картины "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, "Война Анны" Алексея Федорченко, "Подбросы" Ивана Твердовского, "Заповедник" Анны Матисон с Сергеем Безруковым, "Русский бес" Григория Константинопольского, "Сердце мира" Наталии Мещаниновой, "Слоны могут играть в футбол" Михаила Сегала. Победитель будет объявлен в воскресенье на церемонии закрытия "Кинотавра".

Награду Гильдии киноведов и кинокритиков, которая с 2017 года носит на Открытом российском кинофестивале "Кинотавр" имя умершего в мае 2017 года киноведа Даниила Дондурея, в воскресенье вручили режиссеру Наталье Мещаниновой за фильм "Сердце мира".

Получая награду из рук киноведа Виктора Матизена, режиссер отметила, что лично для нее это "очень важный приз".

Фильм "Сердце мира" рассказывает про ветеринара, который работает где-то в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак.