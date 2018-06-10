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СМИ: актера сериала "Настоящий детектив" задержали в США за вождение в нетрезвом виде

Культура
10 июня, 20:42 UTC+3

Винс Вон освобожден из-под стражи под залог

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Винс Вон

Винс Вон

© Willy Sanjuan/Invision/AP

ТАСС, 10 июня. Актер Винс Вон, известный своей ролью в телесериале "Настоящий детектив" (True Detective, 2014-2015), задержан за вождение в нетрезвом виде и невыполнение требований представителя власти. Об этом сообщил в воскресенье портал TMZ.

По его данным, автомобиль, за рулем которого находился Вон, остановили сотрудники правоохранительных органов на посту дорожной полиции неподалеку от Лос-Анджелеса (штат Калифорния). На просьбу полицейских выйти из машины ни актер, ни пассажир, который также находился в транспортном средстве, сначала никак не отреагировали, однако позже все же подчинились требованиям представителей власти.

Вону предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, его попутчику - в пьянстве в общественном месте. Мужчины обвиняются также в неподчинении требованиям полиции. Они освобождены из-под стражи под залог.

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