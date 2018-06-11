Фестиваль "Музыкальная экспедиция" Андрианова откроют "футбольным" концертом во Владимире

ВЛАДИМИР, 11 июня. /ТАСС/. Юбилейный фестиваль "Музыкальная экспедиция" под руководством виолончелиста Бориса Андрианова впервые откроется во Владимире на стадионе "Торпедо" в преддверии чемпионата мира по футболу. Затем в течение недели музыканты будут путешествовать и выступать в отдаленных уголках Владимирской области, сообщил ТАСС Борис Андрианов.

"Фестиваль мы открываем 11 июня концертом на стадионе "Торпедо", ведь Владимир стал "культурной" столицей ЧМ-2018. Я приглашаю всех любителей музыки и путешествий отправиться с нами по Владимирской области, потому что это фестиваль-путешественник, и само название "Музыкальная экспедиция" предполагает посещение интересных мест, путешествия. Люди приезжают не только из Владимира, из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, я всех зову", - сказал музыкант.

"Музыкальная экспедиция", которая по традиции проводится в сотворчестве с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром под руководством Артема Маркина, состоится в регионе в пятый раз. Вместе с художественным руководителем фестиваля, заслуженным артистом России Борисом Андриановым в путешествие отправятся скрипачи Илья Грингольц, Анаит Куртикян, Айлен Притчин и Александр Ситковецкий, пианисты Андрей Гугнин и Андрей Коробейников, сопрано Яна Иванилова, альтист Тимур Якубов, гобоист Дмитрий Булгаков, флейтистка Екатерина Корнишина, гитарист Дмитрий Илларионов, Алексей Айги и "Ансамбль 4`33".

В течение недели "Музыкальная экспедиция" посетит Муром, где в День России пройдет концерт на Смотровой площадке у памятника Илье Муромцу; Меленки, где состоится концерт-посвящение "амазонке русского авангарда", уроженке города, художнице Ольге Розановой; Красную Горбатку, где музыканты выступят у храмового комплекса Церкви Сергия и Никона Радонежских; Гусь-Хрустальный, где площадкой проведения концерта станет знаменитый Музей хрусталя им. Мальцовых; село Алепино - родину писателя Владимира Солоухина. Финальной точкой фестиваля по традиции станет Соборная площадь Владимира, где слушателям будет представлена концертная программа с участием ансамбля Алексея Айги.

Ведущим концерта-открытия фестиваля на стадионе "Торпедо" станет российский актер и телеведущий федерального канала "Культура" Юлиан Макаров. Концерты в Меленках, Красной Горбатке, Гусь-Хрустальном, Алепино, а также финальный концерт проекта на Соборной площади Владимира проведет музыкальный критик и телеведущий Артем Варгафтик.

В 2018 году фестиваль проходит в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны" при поддержке Министерства культуры России. Кроме того, фестиваль стал одним из мероприятий культурной программы региона в рамках проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу" и вошел в утвержденный план Минкультуры.