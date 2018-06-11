"Мир Юрского периода 2" стал лидером проката в России и СНГ за 7-10 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Американский фантастический боевик "Мир Юрского периода 2" режиссера Хуана Антонио Байоны занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 7-10 июня. Лента собрала 461,7 млн руб., следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в российский прокат 6 июня. Он является продолжением картины "Мир Юрского периода" и культовой серии фильмов "Парк Юрского периода".

Второе место заняла комедия "Красотка на всю голову" с Эми Шумер в главной роли, картина собрала 44,7 млн руб.

Третьей по популярности у зрителей стала история о новых приключениях наемника Уэйда Уилсона - фильм "Дэдпул-2", который был лидером проката три уик-энда подряд, получил 26,6 млн руб.