THR: актер Джексон Оделл умер на 21-м году жизни

ТАСС, 11 июня. Американский актер и музыкант Джексон Оделл, известный по ролям в сериалах "Голдберги" (The Goldbergs, 2013) и "Американская семейка" (Modern family, 2009), скончался в США на 21-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, молодой человек был обнаружен мертвым 8 июня в жилом доме в одном из районов Лос-Анджелеса. Смерть актера подтвердила его семья, причина смерти не сообщается.

Джексон Оделл также занимался музыкальной карьерой. Он записал саундтрек к фильму "Навсегда моя девушка" (Forever my girl, 2018), а также выкладывал собственные композиции и кавер-версии популярных песен в YouTube.