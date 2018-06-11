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Композиции Depeche Mode и Nirvana исполнит арфист-виртуоз в петербургской филармонии

Культура
11 июня, 1:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, июня. /ТАСС

В афише филармонии также заявлены композиции Red Hot Chili Peppers, Scorpions и группы "Наутилус Помпилиус"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Композиции музыкальных групп Depeche Mode, Nirvana и Radiohead исполнит на арфе российский виртуоз Александр Болдачев в рамках концерта "Правила жизни". Он пройдет в понедельник в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

"Выступление Александр поделил на восемь музыкально-философских тем - правил жизни, в рамках каждого из которых будут исполнены произведения, дополняющие основную мысль: от Шопена и Глинки до Depeche Mode и Radiohead, от Алябьева и Альбениса до Леграна и Уэббера", - отметили организаторы в преддверии концерта.

В афише филармонии в репертуаре вечера также заявлены композиции Red Hot Chili Peppers, Scorpions и группы "Наутилус Помпилиус".

"Эти правила [жизни] умещаются в пределах трех слов, и я буду раскрывать их значение с помощью музыки и моих комментариев. Уверен, что каждый найдет для себя своевременную и насущную мысль", - цитируют Болдачева организаторы. Вместе с арфистом в качестве приглашенных музыкантов в концерте примут участие пианист и композитор Михаил Мищенко, скрипачи Игорь Заливалов и София Бридж, солист Мариинского театра Александр Михайлов и другие.

Болдачев выступит в родном для него Санкт-Петербурге в рамках своего тура по разным странам, среди которых - Аргентина, Великобритания, Германия, Индонезия, Италия, Сингапур, США, Турция, Япония и другие.

28-летний Болдачев, начавший концертную деятельность в возрасте пяти лет, является лауреатом более десяти международных арфовых и композиторских конкурсов, а также обладателем британской и австрийской наград в области искусства. Будучи артистом итальянского арфового дома Salvi Harps, он также выступает в качестве приглашенного солиста Большого театра и солирует в группе Game of Tones.

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