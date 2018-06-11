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Премию Tony за лучший спектакль получила постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя"

Культура
11 июня, 5:45 дата обновления: 11 июня, 6:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июня. /ТАСС

Всего спектакль получил награды в шести номинациях, включая "Лучшую режиссуру драматического спектакля", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший дизайн сцены"

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© Evan Agostini/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) названа лучшим драматическим спектаклем завершившегося бродвейского сезона. Об этом объявлено в воскресенье в ходе 72-й церемонии награждения престижной театральной премии Tony в Нью-Йорке. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания CBS.

Спектакль поставлен по изданной в 2016 году одноименной пьесе, которая была создана при участии Джоан Роулинг - автора серии книг про юного волшебника. "Проклятое дитя" является восьмой частью приключений Гарри Поттера. Пьеса берет начало 19 лет спустя после событий последней книги и рассказывает о жизни взрослого Гарри, его друзей и их детей.

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Премьера постановки состоялась в Лондоне в 2016 году. Там спектакль был удостоен театральной премии имени Лоуренса Оливье в девяти номинациях.

Бродвейская версия "Проклятого дитя" номинировалась в этом году на 10 премий Tony. Спектакль сумел победить в шести номинациях, включая "Лучшую режиссуру драматического спектакля", "Лучший дизайн костюмов" и "Лучший дизайн сцены".

Лучшим возобновленным драматическим спектаклем назвали постановку пьесы Тони Кушнера "Ангелы в Америке" (Angels in America). Сыгравший в нем главную мужскую роль актер Эндрю Гарфилд также был отмечен премией Tony. Лучшей актрисой назвали 82-летнюю британку, обладательницу двух премий "Оскар" Гленду Джексон, сыгравшую в постановке "Три высокие женщины" (Three Tall Women).

"Лучший мюзикл"

Музыкальная постановка "Визит оркестра" (The Band's Visit) названа лучшим мюзиклом. Спектакль поставлен по мотивам одноименного израильского фильма 2007 года режиссера Эрана Колирина. Он повествует о египетском церемониальном полицейском оркестре, отправившемся с гастролями в Израиль и по ошибке попавшем не в тот пункт назначения.

Всего эта работа была номинирована на 11 премий Tony, выиграв в итоге в девяти категориях. Награды достались в том числе Катрине Ленк и Тони Шэлубу, исполнившим главные женскую и мужскую роли, а также режиссеру постановки Дэвиду Кромеру.

Рекордсменом по числу номинаций стал мюзикл "Губка Боб Квадратные Штаны" (SpongeBob SquarePants) по мотивам одноименного американского мультсериала, он был представлен в 12 категориях и считался фаворитом. В результате эта постановка сумела одержать победу только в одной из номинаций - "Лучший дизайн сцены для мюзикла".

Премия Tony присваивается ежегодно за достижения в области развития американского театрального искусства. Она названа в честь актрисы, сценариста, режиссера и филантропа Антуанетты (Тони) Перри, ушедшей из жизни в 1946 году. В США Tony считается аналогом премии "Оскар" в кино, Grammy - в музыке и Emmy - в телевизионном искусстве. Лауреатам награды вручается закрепленный на постаменте медальон, на одной стороне которого изображены античные маски трагедии и комедии, а на другой - профиль Перри.

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