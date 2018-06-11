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Умер грузинский актер и певец Гио Хуцишвили

Культура
11 июня, 10:03 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 11, июня. /ТАСС

Артист скончался на 56-м году жизни

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ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Грузинский актер и певец Гио Хуцишвили скончался на 56-м году жизни в Тбилиси. Об этом сообщило в понедельник министерство культуры и спорта Грузии. Общественное телевидение Грузии в свою очередь сообщает, что у Хуцишвили было онкологичекое заболевание.

"Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили - большая потеря для культуры Грузии", - заявил в понедельник председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.

Две недели назад перед зданием Тбилисской филармонии была открыта именная звезда певца и актера Хуцишвили, в церемонии принимали участие члены правительства Грузии, видные деятели культуры страны, а также сам артист. За более чем 30 лет творческой деятельности Хуцишвили снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Праздник греха" (1990), "Хареба и Гоги" (1987), "Наш черед, ребята" (1986), "Любовь с акцентом" (2012) и других фильмах, хорошо известных специалистам и поклонникам кино в разных странах мира, в том числе и в РФ.

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