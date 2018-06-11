Ксения Собчак представила в ЦДК фильм о своем отце

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак представила в понедельник в Центре документального кино картину о своем отце "Дело Собчака", передает корреспондент ТАСС.

Впервые фильм показали 10 июня в Сочи на закрытии фестиваля "Кинотавр". Картина рассказывает историю политической судьбы Анатолия Собчака, ставшего первым мэром Санкт-Петербурга и соавтором Конституции РФ в 1993 году, пригласившим еще в 1990 году Владимира Путина в свою команду.

В июне 1996 года Собчак проиграл губернаторские выборы в Санкт-Петербурге своему заместителю Владимиру Яковлеву и, по сути, ушел из политики. В 1997 году он покинул страну и стал первым политическим эмигрантом демократической России. Незадолго до президентских выборов 2000 года Собчак вернулся в РФ, но спустя несколько месяцев, в феврале 2000 года, скоропостижно скончался.

Идея, интервью героев и соавторство сценария принадлежат Ксении Собчак. В фильме, кроме нее самой, снимались [вдова Собчака] Людмила Нарусова, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Валентин Юмашев, Алексей Кудрин. Фильм начали снимать в 2017 году. По словам Собчак, практически никто из главных героев, за исключением Юрия Скуратова и Юрия Болдырева, не отказывал в интервью. "Для них тема моего папы была очень важна", - сказала Собчак на презентации.

"Этот фильм для документального кино довольно долгий, он идет практически два часа, поэтому нам приходилось отказываться от целых линий. Каждое интервью могло длиться два часа, - сказала Собчак. - Огромное количество материала не вошло [в ленту]. Мы думаем выпускать отдельные куски, зарисовки про путч, мы это обязательно будем делать".

По словам Собчак, работа над фильмом началась в мае прошлого года. Тогда же был отправлен запрос на интервью с Владимиром Путиным. "Мы не думали, что у нас будет с ним интервью. У нас был сценарий и без него. Мы до последнего момента не знали, состоится оно или нет", - поделилась Собчак, добавив, что само интервью длилось 1 час 20 минут, из них в фильм вошло шесть минут.

По словам режиссера Веры Кричевской, этот фильм о полном политическом цикле в России. "Для меня, как для режиссера, самым интересным было рассказать историю, в которой нет белого или черного. В этом фильме нет абсолютно положительных или отрицательных героев", - сказала режиссер.

Картина выйдет в российский прокат в День России, 12 июня.