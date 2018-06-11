Посол РФ: Дни культуры Москвы помогут в развитии сотрудничества между Россией и Францией

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Дни культуры Москвы, стартовавшие 11 июня во Франции, помогут продвинуться в развитии российско-французских отношений. Такое мнение высказал в понедельник посол РФ во Франции Алексей Мешков, выступая на конференции "Москва - мегаполис будущего: перспективы развития российской столицы".

"Мы рады тому, что французской аудитории сегодня презентуется Москва, так как это полномасштабная столица, не только культурная и экономическая, - отметил Мешков. - Она объединяет все, и, конечно, Дни культуры Москвы в Российском духовно-культурном центре в Париже включат не только культурную составляющую, но, надеюсь, будет серьезный разговор между бизнесом наших стран, тем более, что отношения Москвы с французским регионами строятся не на пустом месте, уже многое наработано".

Мешков заявил, что "убежден в том, что форум-презентация Москвы в Париже, а потом проведение аналогичных мероприятий и на юге Франции, позволят продвинуться еще дальше в развитии этого многопланового сотрудничества".

Дни культуры Москвы, по его словам, станут "продолжением недавно завершившегося перекрестного Года культурного туризма Россия-Франция". Кроме того, как напомнил Мешков, 2018 год - это еще и год празднования двухсотлетия великого хореографа Мариуса Петипа (1818-1910). Помимо этого, как сообщил посол, "осенью в Париже пройдут мероприятия, посвященные столетию Александра Солженицына (1918-2008)".

"Эта культурная составляющая объединяет наши народы", - отметил Мешков.

Помимо Парижа, Дни культуры Москвы пройдут в Ницце и Марселе. В течение недели на территории Франции состоятся конференции, посвященные вопросам культурно-делового сотрудничества между российской столицей и французскими городами, открытия фотовыставок и выступление мастеров искусств Москвы.