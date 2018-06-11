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Барышников стал участником тбилисского международного театрального фестиваля

Культура
11 июня, 16:14 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Отмечается, что балетмейстер представит в Грузии свою монопостановку "Бродский/Барышников"

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ТБИЛИСИ, 11 июня. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Тбилисский международный театральный фестиваль состоится в столице Грузии с участием балетмейстера и режиссера, заслуженного артиста РСФСР Михаила Барышникова в сентябре 2018 года. Об этом сообщил в понедельник оргкомитет этого форума.

Отмечается, что на фестивале Барышников представит свою монопостановку "Бродский/Барышников". "Этот спектакль прошел с большим успехом в США, Израиле, Италии, Великобритании, Латвии и ФРГ, теперь он будет представлен в Грузии", - проинформировал оргкомитет.

Театральный форум пройдет в Тбилиси с 14 по 30 сентября. "Выступления Михаила Барышникова состоятся 14, 15 и 16 сентября на Большой сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили (1872-1933), он прочтет стихотворения Иосифа Бродского на русском языке, в рамках представления голос Барышникова сменяет запись с голосом Бродского", - сообщили корреспонденту ТАСС в организационном комитете фестиваля.

Постановщиком спектакля является театральный режиссер из Латвии Алвис Херманис. "Барышников и Бродский были друзьями, они познакомились в 1974 году в Нью-Йорке, их связывала тесная дружба и творческие контакты", - отметили организаторы.

Михаил Николаевич Барышников родился в Риге в январе 1948 года в семье офицера Советской Армии, среднее и музыкальное образование получил в Риге, где он начал свою творческую карьеру. В 1967-1974 годы он танцевал в Ленинградском театре оперы и балета. В 1974 году во время гастролей в составе Большого театра (Москва) в Канаде получил приглашение выступать в Американском театре балета (Нью-Йорк), где и работал в течение почти 20 лет, снимался в кинофильмах. С 2002 года является художественным руководителем созданного им в Нью-Йорке "Центра искусства Барышникова".

Театральный фестиваль проводится в Тбилиси с 2009 года, его цель - "популяризация Грузии, творческой атмосферы и культуры страны". В 2011 году этот форум стал членом Ассоциации фестивалей Европы.

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