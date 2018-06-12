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В Новороссийске объявили лауреатов Фестиваля театров малых городов России

Культура
12 июня, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В 2018 году жюри смотра возглавил народный артист России Игорь Скляр

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Лауреатов XVI Фестиваля театров малых городов России объявили в Новороссийске, где смотр проходил с 4 по 11 июня. По традиции спектакли-победители покажут в Москве, на сцене Театра наций, сообщила ТАСС пресс-атташе Театра наций Юлия Гирба.

Собеседница агентства отметила, что Фестиваль театров малых городов России - одно из главных направлений деятельности Театра наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова и важнейшее событие культурной жизни регионов страны. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и благотворительного фонда Евгения Миронова "Театральные инициативы".

"За годы своего существования этот авторитетный театральный форум стал неотъемлемой частью театральной карты России. С 2010 года по инициативе художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова фестиваль стал ежегодным", - напомнила Гирба.

В этом году фестиваль проходил в городе-герое Новороссийске Краснодарского края. На форуме было представлено 16 творческих коллективов, в числе которых театры из Краснодарского края и Свердловской области, Тамбовской, Калининградской, Омской, Саратовской, Самарской, Ивановской, Ленинградской областей, Республики Татарстан и Удмуртии, Красноярского края. "Впервые в конкурсной программе приняли участие театры из Минзелинска, Тары, Кинешмы, Нижнего Тагила, Мичуринска", - проинформировала собеседница ТАСС.

Она также сообщила, что жюри этого года, которое возглавил народный артист России Игорь Скляр, в понедельник огласило свой вердикт.

Лауреаты

Согласно регламенту конкурса, было выявлено два главных победителя. Гран-при за "Лучший спектакль малой формы" получил спектакль "Мертвые души" по мотивам поэмы Н.В.Гоголя Городского драматического театра "Поиск", город Лесосибирск, Красноярский край. Гран-при за "Лучший спектакль большой формы" присужден спектаклю "Смерть Тарелкина" Серовского театра драмы им.А.П.Чехова, город Серов, Свердловская область.

В номинации "Лучшая женская роль" также оказалось две победительницы, выступившие, кстати, в одном спектакле. Ими стали Александра Комлева (за роль Анны в спектакле "Карл и Анна" Русского драматического театра "Мастеровые", город Набережные Челны, Республика Татарстан) и Анна Дунаева (за роль Марии в спектакле "Карл и Анна" Русского драматического театра "Мастеровые", город Набережные Челны, Республика Татарстан).

Приз "За лучшую мужскую роль" достался Дамиру Салимзянову, сыгравшему в спектакле "Вино из одуванчиков" Глазовского драматического театра "Парафраз", город Глазов, Удмуртская Республика.

Также вручили призы главы МО города Новороссийск, специальные дипломы и призы жюри и Ассоциации театральных критиков.

О фестивале

Первым адресом Фестиваля театров малых городов России была Москва. В 2004 году пятый по счету смотр переместился в город Лысьва, впоследствии четырежды принимавший фестиваль.

В 2011 году местом проведения смотра был выбран город Балаково, затем "столицами" Фестиваля театров малых городов становились Пятигорск, подмосковные города Коломна, Зарайск и Дубна, а также город Вольск Саратовской области и город Тобольск Тюменской области.

В этом году фестиваль проходил в городе-герое Новороссийске Краснодарского края.

Следующий, XVII Фестиваль театров малых городов России пройдет в городе Волжский Волгоградской области.

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Персоны
Скляр, Игорь Борисович
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Удмуртия Татарстан Красноярский край Тюменская область Краснодарский край Ивановская область Саратовская область Свердловская область Волгоградская область Ленинградская область
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