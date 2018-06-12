Антонова на церемонии в Кремле отметила гуманитарную составляющую в деятельности музеев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова отметила важную гуманитарную составляющую деятельности современных российских музеев. На церемонии вручения президентом Владимиром Путиным государственных премий в Кремле во вторник Антонова, ставшая лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, назвала замечательным само возникновение этой номинации.

"Она [гуманитарная деятельность] обращена прежде всего к человеку, к его непосредственной деятельности и к его развитию, к его определению в мире, к расширению его возможностей, - сказала Антонова. - И мне очень дорого то, что эта деятельность, которую проводят ряд музеев нашей страны, особенно в последнее время - отмечена, замечена в нашей стране".

Антонова привела несколько примеров просветительской деятельности музеев в последние годы, в том числе ГМИИ им. А. С. Пушкина. В качестве одного из новшеств она назвала организацию специальных кружков и искусствоведческих программ для людей "третьего возраста" (55+). "Все это и многое другое, мне кажется, относится к этой гуманитарной сфере: когда мы думаем о самом человеке, о его приближении к культуре и искусству; и такие возможности сейчас открываются", - заключила Антонова.

Во время вручения главой государства 96-летней Антоновой знака лауреата Госпремии зал встал и встретил это долгими аплодисментами.

Гендиректор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, получившая Госпремию в области литературы и искусства, в своем выступлении отметила, что "музеи соединяют прошлое с будущим". Она отдельно рассказала о строительстве нового музейного центра географии и экологии "Планета Океан" и обратила внимание на роль морских музеев в деле сохранения природного наследия. А худрук Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман, также получивший госпремию в области литературы и искусства, в выступлении обратил внимание, что произведения выдающихся музыкантов и работа артистов "открывают миру красоту и богатство души наших соотечественников, приобщают к великой культуре России представителей разных континентов, разных религий, разных политических убеждений". "И мы гордимся тем, что мы активно участвуем в этой архиважной миссии - культурной дипломатии", - заключил Эйфман.

Лауреатом Госпремии в области литературы и искусства стал также художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Темирканов - за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.