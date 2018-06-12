В Ивановской области открылся международный кинофестиваль "Зеркало"

ЮРЬЕВЕЦ /ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 12 июня. /ТАСС/. ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" открылся в городе Юрьевце Ивановской области концертом Вячеслава Бутусова, песни которого звучали в культовом фильме режиссера Алексея Балабанова "Брат", передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Таким образом мы хотим подчеркнуть открытость и демократичность фестиваля. Мне кажется, Бутусов связан с кино непосредственным образом, так как один из главных фильмов как минимум 90-х - это фильм "Брат" и вообще творчество Алексея Балабанова с каждым годом становится все более важным для нашего культурного пространства. Он переоткрывается заново в мире", - сказал в беседе с ТАСС генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский.

На родине Тарковского открывают фестиваль "Зеркало" впервые. По словам Шавловского, формат кинофорума тоже стал во многом иным, более открытым и понятным простому зрителю. В рамках кинофорума с 12 по 17 июня будут проходить бесплатные лектории и кинопоказы для всех желающих с обсуждениями картин. В первый день фестиваля на лекцию кинокритика Антона Долина о том, как смотреть кино, в зал, рассчитанный на 80 мест пришли более 200 человек.

"В провинции смотрят кино в основном в мультиплексах - обычный мейнстрим российский или заграничный. А в этом есть какая-то лабораторность, верность традициям Тарковского. Фестиваль авторского кино - это хороший, благородный способ показать публике, которая не избалована, какие-то важные фильмы, которые в мире произвели впечатление", - сказал ТАСС Антон Долин.

В этом году кроме традиционных программ - основного конкурса, программы Российского кино "Свои", "Тарковский контекст" и других будут и принципиально новые - "Костюм в кино" и программа документальной анимации "Анимадок". Также фестивальные фильмы проедут по городам Ивановской области в рамках программы "Кино на колесах". Все шесть дней фестиваля будет работать молодежный кампус "Юность", участники которого, по словам организаторов, "если и не научатся снимать кино, то, как минимум, научатся смотреть на мир по-другому".

Фестиваль "Зеркало" учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".