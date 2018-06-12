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Ассоциация анимационного кино РФ: культура выше политических трений России и ЕС

Культура
12 июня, 20:21 UTC+3 АНСИ /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Исполнительный директор Ассоциации Ирина Мастусова отметила, что интерес к российской анимации растет с каждым годом

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АНСИ /Франция/, 12 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Отношения между Россией и другими странами Евросоюза в сфере культуры не страдают, несмотря на политические разногласия и напряженную ситуацию на международной арене. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказала исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова в Анси, где с участием российских киностудий проходит международный анимационный кинорынок MIFA.

"Из года в год мы видим на кинорынке, что интерес к нашей анимации только растет. В этом смысле думаю, что культура стоит выше политических разногласий и напряженной ситуации на международной арене", - сказала она.

По ее словам, задача представителей культуры, в том числе и аниматоров, - быть посланниками мира. "Мы выполняем роль мягкой силы, которая идет от человека к человеку, через все барьеры", - добавила Мастусова.

Международный фестиваль анимационного кино проходит в Анси в 42-й раз. За победу в конкурсной программе борются шесть российских фильмов, еще две картины покажут зрителям вне конкурса.

Кроме того, российские киностудии представляют свои работы на MIFA, который проводится в рамках фестиваля. Участие отечественной делегации в MIFA седьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино России при поддержке Министерства культуры РФ.

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