В Калининграде впервые представили картину Поленова "Московский дворик"

КАЛИНИНГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Картину российского художника-передвижника Василия Поленова "Московский дворик" из основной экспозиции Третьяковской галереи первые представили в Калининграде на "Выставке одной картины". К выставке, которая открылась 12 июня и продлится месяц, подготовлена специальная музыкальная программа, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии открытия экспозиции.

"Вся страна и весь мир живут ожиданием чемпионата мира по футболу, но я очень рад, что помимо этой феерии наши гости, не только калининградцы, будут иметь возможность насладиться замечательной музыкой и, конечно, увидеть прекрасную картину великого русского художника", - сказал на церемонии открытия губернатор области Антон Алиханов, поблагодарив руководство Третьяковской галереи и Кафедрального собора на острове им. Иммануила Канта за организацию уникальной выставки.

"Московский дворик" - это первая экспозиция Третьяковской галереи в Калининграде. Подготовка велась около полутора лет, рассказала главный хранитель галереи Татьяна Городкова. "Этот проект <...> он особенный, я даже буду утверждать, что он уникальный", - сказала она, пояснив, что картина экспонируется не в музейном пространстве, а в соборе "со своей энергетикой", а экспозиция будет сопровождаться органной музыкой.

"Мы понимали, что должны привезти [в Калининград] что-то очень узнаваемое, что-то очень близкое и родное, <...> нам хотелось чтобы это было что-то очень московское, что-то очень русское - то, что роднит всех, то, что всех объединяет", - сказала Городкова, объяснив выбор картины. "Московский дворик" Поленова знаком практически каждому со школьных лет, добавила она.

"Мы делаем диалог живописи, одного произведения искусства с разной музыкой, и выставке одной картины мы посвящаем три концерта в необычных форматах и, скажем, сочетание органа и оркестра русских народных инструментов мы делаем первыми и впервые", - сказала директор Кафедрального собора и арт-директор Международного музыкального фестиваля "Орган плюс" Вера Таривердиева, подчеркнув, что картина "удивительным образом резонирует" с теми музыкальными событиями, которые будут разворачиваться вокруг нее.

О музыке и картине

"Московский дворик" - одна из наиболее известных картин Василия Поленова, признанный шедевр русской живописи. Картина написана в 1878 году, имела большой успех на выставке передвижников в Москве и принесла славу художнику.

В день открытия выставки в соборе выступила заслуженная артистка Татарстана, лауреат международных конкурсов Лада Лабзина и Калининградский областной оркестр русских народных инструментов под управлением Андрея Степаненко. В необычном звучании впервые было представлено знаменитое произведение Модеста Мусоргского "Картинки с выставки".

В рамках выставки состоятся концерты Московского государственного академического камерного хора с произведениями Рахманинова, Шнитке, Россини, Брукнера, Гречанинова. Завершит музыкальную программу концерт "Перекличка птиц" с участием лауреатов международных конкурсов - титулярного органиста Парижского собора Св. Евстахия Батиста-Флориана Марль-Уврара и Дениса Пенюгина (балалайка, Санкт-Петербург). Гости собора услышат сочинения французских и русских композиторов и несколько импровизаций в сочетании органа и балалайки.