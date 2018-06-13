Памятник Владимиру Зельдину откроют на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Открытие памятника Владимиру Зельдину, единственному в мире актеру, собиравшему аншлаги в 101 год, состоится в среду на Новодевичьем кладбище Москвы, где похоронен актер. Об этом сообщил журналистам директор департамента культуры Минобороны РФ Владимир Буздыган

"Памятник сделан по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников имени М. Б. Грекова", - сказал Буздыган.

По его словам, на церемонии открытия памятника будут присутствовать представители руководства Минобороны РФ, а также известные артисты, режиссеры, журналисты и почитатели таланта великого актера: народные артисты Борис Морозов, Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, режиссер Юлий Гусман.

Буздыган напомнил, что главные страницы долгой творческой жизни Владимира Зельдина тесно связаны с Театром Российской армии, в котором он служил с 1945 года. "Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актерского таланта, которые великий актер щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтенном возрасте в 101 год Владимир Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшего играющего актера на планете", - отметил директор департамента культуры Минобороны РФ.

"Все помнят его звездную роль Мусаиба в фильме "Свинарка и пастух". Дальше было участие в 80 проектах, где каждая роль Зельдина становилась запоминающимся событием - учитель танцев, Дон Кихот, Кутузов и многие другие", - добавил Буздыган.

О Владимире Зельдине

Лауреат Государственной премии, народный артист СССР Владимир Зельдин по праву пользовался заслуженным уважением коллег, зрительской любовью и высоким общественным авторитетом.

В Театре Российской армии Владимир Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных - роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также прославленного Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи".

Зельдин любил кино и всегда снимался с удовольствием. Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.

Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище, там же спустя несколько месяцев после него похоронили его супругу Иветту Капралову.