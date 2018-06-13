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Памятник Владимиру Зельдину откроют на Новодевичьем кладбище

Культура
13 июня, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Памятник сделан по проекту скульптора Максима Малашенко

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Открытие памятника Владимиру Зельдину, единственному в мире актеру, собиравшему аншлаги в 101 год, состоится в среду на Новодевичьем кладбище Москвы, где похоронен актер. Об этом сообщил журналистам директор департамента культуры Минобороны РФ Владимир Буздыган

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"Памятник сделан по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников имени М. Б. Грекова", - сказал Буздыган.

По его словам, на церемонии открытия памятника будут присутствовать представители руководства Минобороны РФ, а также известные артисты, режиссеры, журналисты и почитатели таланта великого актера: народные артисты Борис Морозов, Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, режиссер Юлий Гусман.

Буздыган напомнил, что главные страницы долгой творческой жизни Владимира Зельдина тесно связаны с Театром Российской армии, в котором он служил с 1945 года. "Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актерского таланта, которые великий актер щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтенном возрасте в 101 год Владимир Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннесса, как старейшего играющего актера на планете", - отметил директор департамента культуры Минобороны РФ.

"Все помнят его звездную роль Мусаиба в фильме "Свинарка и пастух". Дальше было участие в 80 проектах, где каждая роль Зельдина становилась запоминающимся событием - учитель танцев, Дон Кихот, Кутузов и многие другие", - добавил Буздыган.

О Владимире Зельдине

Лауреат Государственной премии, народный артист СССР Владимир Зельдин по праву пользовался заслуженным уважением коллег, зрительской любовью и высоким общественным авторитетом.

В Театре Российской армии Владимир Зельдин сыграл более 50 ролей. Среди самых известных - роль Альдемаро в спектакле "Учитель танцев", фельдмаршала Кутузова в музыкальной комедии "Давным-давно", актера Неделина в спектакле-посвящении "Танцы с учителем", а также прославленного Дон Кихота в мюзикле "Человек из Ламанчи".

Зельдин любил кино и всегда снимался с удовольствием. Фильмография артиста насчитывает более 70 кино- и телепроектов.

Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 года на 102-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище, там же спустя несколько месяцев после него похоронили его супругу Иветту Капралову.

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