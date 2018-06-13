Лауреат Grammy Даниил Трифонов выступит в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Обладатель премии Grammy в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение", пианист Даниил Трифонов вместе с немецким бас-баритоном Маттиасом Гёрне в среду даст концерт в Зале им. Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

"13 июня в Концертном зале имени Чайковского выступят всемирно известные музыканты - выдающийся немецкий певец Маттиас Гёрне и пианист Даниил Трифонов. В программе - вокальные сочинения Шумана, Вольфа, Брамса, Берга и Шостаковича", - сказали в пресс-службе.

Международная карьера российского пианиста Даниила Трифонова началась с триумфа на XIV Конкурсе имени Чайковского в июле 2011 года. В его багаже также несколько наград других международных премий: в Москве, Сан-Марино, Варшаве и Тель-Авиве. В 2016 году Трифонов был назван "Артистом года" и получил приз журнала Gramophone. В январе 2018 пианист был удостоен премии Grammy в номинации "Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение" за цикл "Трансцендентные этюды" Ференца Листа.

Сольные концерты Трифонова проходят на лучших концертных площадках мира: в нью-йоркском Карнеги-холле, Королевском Альберт-холле в Лондоне, парижских Театре Елисейских Полей и Зале Плейель, Берлинской филармонии, амстердамском Консертгебау, мюнхенском Геркулес-зале, венском Концертхаусе, Опера-сити-холле в Токио и других.

Маттиас Гёрне - один из наиболее востребованных в мире вокалистов. Прославился исполнением камерной вокальной музыки - песен Шуберта, Шумана, Брамса, Вольфа, Малера, немецких композиторов ХХ века.