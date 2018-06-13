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На Дягилевском фестивале в Перми пройдут премьеры спектаклей известных режиссеров

Культура
13 июня, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Фестиваль проводится в Перми с 2003 года

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ТАСС, 13 июня. Спектакли известных режиссёров впервые покажут на Дягелевском фестивале, который пройдёт в Перми с 14 по 24 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, который выступит генеральным партнёром мероприятия.

"Режиссеры, о которых идет речь, - это наиболее значимые мастера современного европейского театра: Ромео Кастеллуччи, Робер Лепаж, Ален Платель, Меридит Монк. Однако показом данных постановок фестиваль не ограничится: впервые к театральному форуму подготовлен специальный арт- проект, созданный питерскими художниками Аленой Коган и Вадимом Гололобовым", - рассказали в пресс-службе.

По информации Сбербанка, в ходе фестиваля также пройдут бесплатные мастер-классы для 50 студентов музыкальных образовательных учреждений из разных российских городов. "Лучшему студенту - участнику программы будет вручена специальная премия Сбербанка. Также победитель получит приглашение работать в 2019 году в фестивальном оркестре под руководством одного из талантливейших дирижеров нашего времени - Теодора Курентзиса", - сообщили в пресс-службе.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул важность поддержки подобных мероприятий, позволяющих делать современное искусство доступным для жителей разных городов России. "Мы рады помочь в проведении такого яркого явления в жизни современной театральной России как Дягилевский фестиваль. С одной стороны, это дань уважения великому русскому постановщику, с другой - поддержка значимых культурных событий, ставшая для нашего банка традиционной. Мы и впредь будем оказывать содействие подобным инициативам", - сказал он.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Особенность фестиваля состоит в его мультижанровости: программа включает оперу, балет, спектакли, выступления трупп современного танца, изобразительные и фотовыставки, концерты симфонической, камерной, джазовой, этнической и рок-музыки, демонстрацию художественных фильмов, лекции и мастер-классы.

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