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Музыканты из России и США выступят на Летнем джазовом фестивале в Твери

Культура
13 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Фестиваль продлится до конца июня

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ТАСС, 13 июня. Музыканты из России и США выступят на Летнем джазовом фестивале, который стартует в среду в Твери. Об этом ТАСС сообщили в городской филармонии.

"Сегодня в Тверской филармонии ждут всех любителей музыки на открытии Летнего джазового фестиваля. Хиты мирового джаза исполнят Тверской муниципальный эстрадно-джазовый оркестр под управлением Павла Смирнова и гость программы - заслуженная артистка России Армине Саркисян. В обширном репертуаре певицы органично сочетаются мировые джазовые стандарты, проникновенные мотивы русских романсов, кубинские болеро и французская лирика", - сказали в филармонии.

Фестиваль продлится до конца июня, запланировано три больших концерта. "Помимо открытия, 20 июня пройдет концерт Avant-Academic-Jazz группы Lost World Band, в состав которой входят музыканты из США и России. Они исполнят современные авангардно-джазовые композиции с гитарными и скрипичными пассажами и неожиданным переплетением стилей", - отметили в филармонии.

На закрытии фестиваля 29 июня прозвучит новая программа музыканта Сергея Жилина и "Фонограф-джаз-бэнда" под названием "Ритмы Нового Света". "Выступят две солистки - россиянка с кубинскими корнями Мариана Савон и Ирина Братис", - добавили организаторы фестиваля.

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