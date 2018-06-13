Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти

Культура
13 июня, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Источник в нижней палате парламента также назвал сообщения о смерти режиссера фейком

Поделиться
Материал из 1 страницы
Станислав Говорухин

Станислав Говорухин

© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер, председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Станислав Говорухин жив, сведения о его кончине, распространенные некоторыми телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо.

"Он жив", - сказала Шоппо ТАСС в среду.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о смерти Говорухина.

"Это фейк <...> Очень жаль, что в СМИ была подана такая непроверенная информация", - также сказал ТАСС источник в нижней палате парламента.

Станиславу Говорухину 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил картины "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", автор сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го" и другие.

Депутат Госдумы с 1993 года, председатель комитета Госдумы по культуре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
2
Законопроект о пенсионном возрасте могут принять в первом чтении до конца весенней сессии
3
Российские учителя поддерживают уволенную омскую учительницу фотографиями в купальниках
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Песков: слова Путина о последствиях провокаций Киева во время ЧМ не требуют пояснений
6
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут США, Канада и Мексика
7
Кадыров отнесся с юмором к песне Слепакова о футболе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости