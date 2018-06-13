Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режиссер, председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Станислав Говорухин жив, сведения о его кончине, распространенные некоторыми телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо.

"Он жив", - сказала Шоппо ТАСС в среду.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о смерти Говорухина.

"Это фейк <...> Очень жаль, что в СМИ была подана такая непроверенная информация", - также сказал ТАСС источник в нижней палате парламента.

Станиславу Говорухину 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил картины "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", автор сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го" и другие.

Депутат Госдумы с 1993 года, председатель комитета Госдумы по культуре.