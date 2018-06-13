Илья Учитель начал съемки фильма о футболисте Эдуарде Стрельцове

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Студия "РОК" и режиссер Илья Учитель начали съемки фильма о футболисте Эдуарде Стрельцове. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе студии.

"Студия "РОК" начала съемки художественного фильма "Стрельцов", - отметили в пресс-службе. - Картина расскажет историю жизни гениального советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Главную роль в фильме режиссера Ильи Учителя играет известный актер Александр Петров". Съемки проходят в Москве, на стадионе "Торпедо", который носит имя Эдуарда Стрельцова.

Эдуард Стрельцов (1937-1990) уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 - олимпийским чемпионом. Его называл "русским Пеле".

"Я всегда мечтал когда-нибудь сняться в фильме про футбол, - привели в пресс-службе слова Александра Петрова. - Я сам играл в футбол, и хотел стать футболистом. Но сыграть самого Стрельцова я даже не мечтал! Это ведь тот самый человек, про которого мне в детстве рассказывал отец".

Также в фильме сыграют Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. Продюсер картины - отец Ильи Учителя, Алексей Учитель. В качестве футбольных консультантов проекта выступают Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус. В прокат фильм предполагают выпустить в конце 2019 года.

Эдуард Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970). 21 июля 2017 года в Москве прошел ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Стрельцова. Стрельцов скончался на 54-м году жизни 22 июля 1990 года в Москве.