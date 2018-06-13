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Первый в РФ фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде в августе

Культура
13 июня, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Смотр организован при поддержке министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST пройдет с 4 по 6 августа в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный продюсер нового киносмотра, учредитель мультимедийного проектов Digital Reporter Антон Калинкин.

"Мы проведем в августе первый международный фестиваль веб-сериалов REALIST в Нижнем Новгороде", - сказал продюсер. Он пояснил, что вэб-сериал - "это продукт, снятый только для интернета". Хронометраж серии от 3 до 24 минут. В сериале должно быть не менее двух эпизодов, объединенных одной темой.

Смотр организован при поддержке министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода. Как пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля, к участию в нем приглашаются создатели веб-сериалов, содержащих минимум два эпизода. "Сняты они могут быть на любом языке, - добавили в пресс-службе. - Победителя определит международное жюри, куда войдут как российские, так и зарубежные продюсеры, режиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии".

Помимо главного приза - за лучший веб-сериал - судьи выберут лучшего режиссера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа.

Во внеконкурсной программе REALIST состоится показ документальных веб-сериалов о городах и пройдет круглый стол на тему "Почему веб-сериалы могут быть лучшей визитной карточкой города".

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