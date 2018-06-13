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Около 600 проектов поборются за телепремию ТЭФИ

Культура
13 июня, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Победители премии будут объявлены 3 октября в Москве

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 600 проектов заявлены на соискание телевизионной индустриальной премии ТЭФИ. Прием заявок завершен, а их число на 13% превысило прошлогоднее, сообщили организаторы премии.

"Завершен прием заявок на индустриальную телевизионную премию ТЭФИ-2018, присуждаемую за высшие достижения в области телевизионных искусств. В 2018 году подано рекордное с момента существования премии количество заявок. [...] По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 13%. Всего во всех номинациях "Дневного эфира" и "Вечернего прайма" представлено около 600 проектов", - говорится в сообщении пресс-службы премии ТЭФИ.

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Организаторы ТЭФИ отметили, что традиционными лидерами по количеству заявок остаются категории "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" и "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" - по 59.

В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне утверждена новая система голосования, которая была разработана специалистами факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Теперь от каждого учредителя представлено по 150 членов жюри, включая независимых экспертов. "Жюри будет состоять из 1,05 тыс. человек, а не из 70 и 140, как в предыдущие года", - отметили в пресс-службе.

Голосование будет осуществляться онлайн, каждый член жюри сможет выбрать до пяти работ в каждой из номинаций. Первый этап голосования пройдет с 3 по 20 сентября. Торжественная церемония объявления победителей состоится 3 октября в Московском театре мюзикла.

ТЭФИ была учреждена фондом "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

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