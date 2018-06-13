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Программа "Анимадок" впервые открывается на кинофестивале "Зеркало" в Ивановской области

Культура
13 июня, 15:47 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 13, июня. /ТАСС

На мероприятии покажут картину грузинского режиссера Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был"

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ИВАНОВО, 13 июня. /ТАСС/. Программа документальной анимации "Анимадок" кинофестиваля имени Тарковского в Ивановской области откроется картиной грузинского режиссера Лео Габриадзе "Знаешь, мама, где я был". Документальная анимация набирает все большую популярность во всем мире, но на "Зеркале" будет представлена впервые, рассказала куратор программы Лариса Малюкова.

Фильм "Знаешь, мама, где я был" Лео Габриадзе представят сегодня в 18:30 в ивановском кинотеатре "Лодзь". Картина основана на реальных событиях из жизни его отца - художника, сценариста и режиссера Резо Габриадзе. Главный герой анимационной ленты - маленький мальчик Резо простыми словами рассуждает о любви, уважении, прощении и взрослении. Всего в программу "Анимадок" в этом году вошли четыре фильма.

"Программа, которую мы сочинили в этом году, она еще опытная небольшая. С одной стороны - это направление, которое существует в кинематографе очень давно, но именно в последнее время этот тренд стал страшно модным во всем мире, и анимация документальная присутствует на главных фестивалях мира, таких как Канны, Берлинале, Венецианский фестиваль", - сказала Малюкова.

Посетители "Зеркала" увидят также фильмы "Анимированная жизнь" Роджера Росса Уильямса, "Добытчица" Норы Туоми и "Вальс с Баширом" Ари Фольмана. По словам Ларисы Малюковой, "Анимадок" - это искусство на стыке двух направлений - документального кино и художественной авторской анимации. Документальная анимация использует реальные голоса людей и хронику, мемуарные записи и новостные включения, фотографии, документы, дневники.

"Это действительно очень любопытная вещь, потому что этот стык, это пограничье дают новые возможности авторам говорить об очень сложных и очень интересных проблемах иным способом. Это другое приближение. Например, фильм "Вальс с Баширом" - это авторское кино как бы от лица израильского участника ливанской войны, довольно образная метафорическая картина, при этом очень пронзительная и честная", - отметила она.

ХII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".

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