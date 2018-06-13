Молодые режиссеры снимут свои первые киноленты на фестивале "Зеркало" в Ивановской области

ИВАНОВО, 13 июня. /ТАСС/. Участники кампуса для молодых кинематографистов "Юность" за шесть дней фестиваля "Зеркало", который проходит в Ивановской области, снимут свои первые фильмы, рассказал ТАСС в среду генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский.

Участниками кампуса "Юность" в рамках ХII международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" стали 22 начинающих режиссера Верхневолжского региона. Еще 14 ребят были приняты вольнослушателями.

"Туда поступило около 200 заявок. У кампуса есть программа лектория, открытая для всех желающих, и закрытые занятия. Они учатся снимать кино, но дело даже не в этом - трудно научиться снимать кино за такое короткое время. Это вопрос про расширение горизонтов, про изменение картины мира людей", - сказал в беседе с ТАСС Константин Шавловский.

В течение шести дней фестиваля "Зеркало" для ребят будут проходить лекции и мастер-классы. Разбираться в кино, живописи, музыке, литературе их учат кинокритик Антон Долин, искусствовед Михаил Ямпольский, поэт Елена Костылева, историк архитектуры Анна Броновицкая. Руководит кампусом молодой режиссер Ольга Привольнова - ученица председателя жюри "Зеркала" этого года Марины Разбежкиной.

"В кампусе "Юность" начинающие режиссеры сталкиваются, узнают, получают, провоцируют и провоцируются, понимают, сталкиваются с реальностью, выходя с камерой в город для выполнения ежедневных заданий кураторов", - пояснили организаторы.

ХII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".