Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодые режиссеры снимут свои первые киноленты на фестивале "Зеркало" в Ивановской области

Культура
13 июня, 16:20 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 13, июня. /ТАСС

Участниками кампуса "Юность" стали 22 начинающих режиссера Верхневолжского региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 13 июня. /ТАСС/. Участники кампуса для молодых кинематографистов "Юность" за шесть дней фестиваля "Зеркало", который проходит в Ивановской области, снимут свои первые фильмы, рассказал ТАСС в среду генеральный продюсер фестиваля Константин Шавловский.

Участниками кампуса "Юность" в рамках ХII международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало" стали 22 начинающих режиссера Верхневолжского региона. Еще 14 ребят были приняты вольнослушателями.

"Туда поступило около 200 заявок. У кампуса есть программа лектория, открытая для всех желающих, и закрытые занятия. Они учатся снимать кино, но дело даже не в этом - трудно научиться снимать кино за такое короткое время. Это вопрос про расширение горизонтов, про изменение картины мира людей", - сказал в беседе с ТАСС Константин Шавловский.

В течение шести дней фестиваля "Зеркало" для ребят будут проходить лекции и мастер-классы. Разбираться в кино, живописи, музыке, литературе их учат кинокритик Антон Долин, искусствовед Михаил Ямпольский, поэт Елена Костылева, историк архитектуры Анна Броновицкая. Руководит кампусом молодой режиссер Ольга Привольнова - ученица председателя жюри "Зеркала" этого года Марины Разбежкиной.

"В кампусе "Юность" начинающие режиссеры сталкиваются, узнают, получают, провоцируют и провоцируются, понимают, сталкиваются с реальностью, выходя с камерой в город для выполнения ежедневных заданий кураторов", - пояснили организаторы.

ХII международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ивановская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил Клименко от должности советника президента
2
Энергоснабжение Крыма полностью восстановлено
3
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
4
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
ОЗХО подтвердила использование зарина и хлора в Сирии
7
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости