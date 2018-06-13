Датский королевский оркестр впервые выступит в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Датский королевский оркестр приедет на первые гастроли в Москву. 16 июня коллектив выступит в Большом зале консерватории, а на следующий день - в Концертном зале им. Чайковского, сообщили в пресс-службе организатора вечеров.

На концерте в Большом зале прозвучат сочинения Нильсена, Кабалевского и Штрауса. Солировать будет виолончелист Давид Герингас, а также ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, пианист Адам Гуцериев.

Гости вечера 17 июня в Зале им. Чайковского услышат произведения Сен-Санса, Нильсена и Брамса в исполнении оркестра и победительницы II Международного конкурса виолончелистов им. Кнушевицкого, обладательницы музыкальной премии BraVo в номинации "Взгляд в будущее" Дали Гуцериевой.

Дирижировать Датским королевским оркестром будет заслуженный деятель искусств РФ Александр Ведерников.

Датский королевский оркестр был основан в XV веке и является одним из старейших в Европе. В течение столетий коллектив сумел перерасти сначала в барочный, а затем в современный симфонический оркестр. На протяжении ХХ столетия с оркестром сотрудничали известные дирижеры и композиторы: Ян Сибелиус, Леопольд Стоковский, Герберт фон Караян, Вильгельм Фуртвенглер, Эрих Клайбер, Леонард Бернстайн.

В последние годы он работает с такими выдающимися маэстро, как Марис Янсонс, Михаил Юровский, Бертран де Бийи, Манфред Хонек, а также Александр Ведерников, который с осени 2018 займет должность главного дирижера Датского королевского оркестра и Датской королевской оперы.