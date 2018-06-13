На фестивале имени Тарковского "Зеркало" в Ивановской области расскажут о костюмах в кино

ИВАНОВО, 13 июня. /ТАСС/. Специальная программа "Костюм в кино" откроется в Ивановской области в рамках Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщил в среду генеральный продюсер кинофорума Константин Шавловский.

"Город Иваново принято называть текстильным краем, поэтому мы решили в этом году добавить новую программу "Костюм в кино". В нее вошли три российских костюмированных фильма "Трудно быть богом", "Скиф" и "Анна Каренина", - сказал он.

Программа "Костюм в кино" откроется в среду в 20:30 фильмом "Скиф" режиссера Рустама Мосафира, который сам приехал представить картину. Также на церемонии открытия выступят куратор программы Надежда Васильева и художник-постановщик Сергей Февралев, который работал над фильмом Карена Шахназарова "Анна Каренина".

"Программа состоит из встреч с ведущими художниками по костюмам страны и посвящена отличию художника кино от художника театра и стилиста, понятию фактура, применению новых технологий и соединению их со старыми, традиционными, <...> решению образа героя и вообще визуальному решению фильма", - пояснили организаторы.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".