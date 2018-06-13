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В Циндао открылся первый кинофестиваль стран ШОС

Культура
13 июня, 18:52 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 13, июня. /ТАСС

В конкурсной программе представлены два фильма из России

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ШАНХАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Первый в истории кинофестиваль стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся в среду в курортном китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун), где всего несколько дней назад завершился саммит этого регионального объединения. Организаторами кинофестиваля, который будет проходить до 17 июня, выступили Государственное управление кинематографии КНР и администрация провинции Шаньдун.

На киносмотр приглашены участники из всех восьми стран-членов ШОС (Китая, России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Индии и Пакистана), а также четырех стран-наблюдателей, статус которых сейчас имеют Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. В конкурсной программе кинофестиваля примут участие 23 киноленты. Две из них из России: "Салют-7", снятый режиссером Климом Шипенко, а также работа режиссера Владимира Котта "Карп отмороженный". В общей же сложности зрителям предстоит увидеть свыше 60 кинолент.

Лучшие работы предстоит определить жюри, которое состоит из 12 профессионалов. Его председателем стал известный китайский продюсер Хань Саньпин. Награждать участников будут в таких номинациях, как "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", а также особый приз жюри. Победители будут объявлены на церемонии закрытия 17 июня.

Послом кинофестиваля избран всемирно известный гонконгский актер Джеки Чан.

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