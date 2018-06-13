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Выставка "СолнцеМяч" в Москве объединила искусство и спорт

Культура
13 июня, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Экспозиция закроется 23 июня 2018 года

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "СолнцеМяч", на которой представлены работы художника Александра Телина и скульптора Игоря Яворского, состоялось в среду вечером в выставочном зале Товарищества живописцев Московского союза художников, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция приурочена к чемпионату мира по футболу.

"СолнцеМяч" - название одной из картин Александра Телина. Оно дало заглавие и всей экспозиции. Выбор не случаен: выставка проходит летом и именно в то время, когда в России открывается чемпионат мира по футболу. Все вместе рифмуется с днем сегодняшним и показывает связь искусства, вечного, с тем, что происходит здесь и сейчас", - рассказала ТАСС Мария Эль, соавтор экспозиции и автор идеи выставки.

Она отметила, что это не первая совместная выставка Телина и Яворского. "Игорь Яворский и Александр Телин знакомы давно, еще со студенческих лет. Они друзья и, вместе с тем, мастера яркой творческой индивидуальности. На выставке, где показано много произведений последних лет, видны их новые достижения, новые горизонты, которые они открывают в своем творчестве", - добавила автор идеи выставки.

Автором каталога выступила искусствовед Анна Дьяконицына. Она отметила в ходе церемонии открытия, что "выставка перерастает уровень художественной галереи и может быть воспринята как полноценная музейная экспозиция".

Гости выставочного зала увидят много новых произведений Александра Телина и Игоря Яворского, а также лучшие из их работ прежних лет. Из картин Телина в экспозицию вошли "Московские окна", "Зверинец", "Ночь контрабасиста", "СолнцеМяч", подарившая название выставке, цикл "Гаргульи", серия детских портретов. Также гости увидят "Вход в Иерусалим", "Голгофу", "Сенеку", "Фавна" и другие скульптурные произведения Игоря Яворского.

Выставка, организованная при поддержке Министерства культуры РФ, продлится до 23 июня.

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