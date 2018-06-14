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Московский театр оперетты впервые поставил оперетту Штрауса "Цыганский барон"

Культура
14 июня, 0:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Специально для этой постановки Валерий Стольников написал новое либретто на основе оригинальной пьесы, сообщили в театре

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр оперетты впервые в своей истории представляет знаменитую оперетту Иоганна Штрауса "Цыганский барон". Премьерные показы спектакля состоятся в четверг и пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Собеседница агентства отметила, что популярность произведения невероятна. "Наверное, нет человека, который хоть раз в жизни не напевал слова прекрасной арии: "Я - цыганский барон", - сказала она. "Шедевр признанного "короля вальсов" перенесет зрителей в мир волшебных мелодий, где царит настоящая любовь, преодолевающая все условности, препятствия и предрассудки", - заверила представительница пресс-службы.

По ее словам, в спектакле "много веселого, яркого, неожиданного". "Театр не стал переносить время действия оперетты в другую эпоху, но специально для этой постановки на основе оригинальной пьесы было написано новое либретто, автором которого стал Валерий Стольников", - проинформировала собеседница ТАСС.

Она сообщила, что постановку осуществила режиссер Алина Чевик. Сценографическое оформление выполнил известный театральный художник Вячеслав Окунев. В образах героев знаменитой оперетты зритель увидит ведущих солистов театра, народных артистов России Светлану Варгузову, Елену Ионову, Юрия Веденеева, Александра Маркелова и молодое поколение артистов: Ольгу Белохвостову, Ольгу Козлову, Александра Бабика, Максима Катырева, Павла Иванова.

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля стал Константин Хватынец. "Нам было очень интересно работать с этим музыкальным произведением", - процитировали слова маэстро в пресс-службе "Московской оперетты", напомнив, что премьера "Цыганского барона" Иоганна Штрауса, состоявшаяся в Вене 24 октября 1885 года, стала триумфом великого композитора, которому на тот момент было уже больше 60 лет. А Иоганнес Брамс, восхищенный этой премьерой, написал: "После "Волшебной флейты" Моцарта ни один немецкий музыкант не достиг в области комической оперы тех высот, до которых поднялся Штраус".

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