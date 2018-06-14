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Московский Губернский театр во главе с Безруковым выехал на "Большие гастроли"

Культура
14 июня, 3:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

С 14 по 17 июня театр выступит в Курске и Железногорске, после чего посетит Вологду, Астану, Сергиев Посад и город Балашов в Саратовской области

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова в рамках федерального проекта "Большие гастроли", учрежденного Министерством культуры РФ, с 14 по 17 июня выступит в Курске и Железногорске. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Губернского театра Лиана Хусаинова.

По ее словам, это уже четвертый выезд театра в рамках программы "Большие гастроли". В 2015 году Губернский театр побывал в Сургуте и Ханты-Мансийске, в 2016 году - в Калининграде, Светлогорске и Советске, а в 2017 - во Владивостоке и Хабаровске.

"Несмотря на свою молодость, Губернский театр востребован по всей стране, активно гастролирует и принимает участие в фестивальной жизни, - отметила Хусаинова. - За неполные пять лет своего существования коллектив исколесил всю Россию - от Калининграда до Владивостока, выезжал за ее пределы - в Белоруссию и Казахстан, совершив в общей сложности более 30 гастрольных выездов".

Программа гастролей

Пресс-атташе Губернского театра проинформировала, что афиша нынешних гастролей включила пять наименований. Зрители Курска увидят премьеру этого сезона - постановку Сергея Безрукова "Вишневый сад", "театральный блокбастер" для детей и взрослых "Книга джунглей. Маугли" по сказке Редьярда Киплинга, драму "Веселый солдат" по повести Виктора Астафьева, а также музыкальный спектакль "ФильмФильмФильм", который идет в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области. Жителям Железногорска покажут спектакль для детей "Маленькая колдунья" по мотивам сказки Отфрида Пройслера.

"Затем спектакль по повести Астафьева "Веселый солдат" отправится в Вологду, где примет участие в Международном театральном фестивале "Голоса истории", - показ спектакля состоится 19 июня", - сообщила Хусаинова.

22 июня в Астане в рамках Всемирного театрального фестиваля "Астана" будет показан спектакль по пьесе Ярославы Пулинович "Бесконечный апрель" в постановке Анны Горушкиной.

23 июня в Сергиевом Посаде на фестиваля "У Троицы" артисты Губернского театра сыграют спектакль "Урожай" по пьесе Павла Пряжко в постановке Павла Артемьева. А 27 июня юные зрители города Балашов Саратовской области, где проходит фестиваль "Театральное прихопёрье", увидят спектакль "Маленькая колдунья".

"Губернский театр завершит сезон 25 июля - в день памяти Владимира Высоцкого: на сцене Крокус Сити Холла пройдет музыкально-поэтический спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова", - заключила пресс-атташе Губернского театра.

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