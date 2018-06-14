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Премьера фильма "Гофманиада" пройдет на фестивале "Зеркало" в Ивановской области

Культура
14 июня, 10:23 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 14, июня. /ТАСС

"Гофманиада" - это романтическая фантазия по произведениям Эрнста Теодора Амадея Гофмана

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ИВАНОВО, 14 июня. /ТАСС/. Показ анимационной ленты "Гофманиада" российского режиссера Станислава Соколова на международном фестивале "Зеркало" в Ивановской области станет премьерным, рассказал куратор конкурсной программы кинофорума Андрей Плахов.

"Впервые в нашей конкурсной программе, по крайней мере за то время, пока я работаю, появился анимационный фильм. Он будет участвовать в главном международном конкурсе. Это единственный российский фильм конкурсный. <...> Это будет мировая премьера, а буквально через пару дней картина будет показана на международном фестивале в Шанхае, где она тоже входит в конкурсную программу", - рассказал он.

"Гофманиада" - это романтическая фантазия по произведениям Эрнста Теодора Амадея Гофмана. По словам Плахова, фильм был отобран в конкурсную программу "Зеркала", в том числе, потому, что среди неосуществленных проектов режиссера Андрея Тарковского, чье имя носит фестиваль, также был проект по Гофману, который должен был называться "Гофманиана". "Это интересный необычный фильм. Очень красиво снятый, замечательный по своему изобразительному решению", - уточнил куратор конкурсной программы.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".

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