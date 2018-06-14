Фильм-победитель "Кинотавра" представили на фестивале "Зеркало" в Иванове

ИВАНОВО, 14 июня. /ТАСС/. Фильм "Сердце мира" режиссера Натальи Мещаниновой, который получил главный приз "Кинотавра" в 2018 году, показали в Иванове на фестивале имени Андрея Тарковского "Зеркало". Ивановские зрители смогли увидеть картину до начала официального проката, рассказала куратор программы российского кино "Свои" Елена Слатина.

"Фильм только что взял главную награду "Кинотавра", а также приз за лучшую мужскую роль. Эта картина нам досталась, несмотря на то, что у нее намечена большая международная фестивальная судьба", - сказала она.

На фестивале "Зеркало" фильм представили Мещанинова и исполнитель главной роли Степан Девонин. Действие картины происходит в глуши на тренировочной станции для охотничьих собак. Главный герой ветеринар Егор живет в пристройке рядом с домом хозяина станции и берется за любую работу лишь бы стать своим в чужой для него семье. По словам режиссера, когда начиналась работа над сценарием, планировалось сделать фильм про людей, которые занимаются экотерроризмом, но потом идея принципиально изменилась.

"Когда у нас появилась тренировочная станция как место, мы стали думать, какой человек нам вообще интересен, что за герой нас трогает. И вышли на Егора, на то что нас обоих [сценарий писался вместе с режиссером Борисом Хлебниковым] очень сильно волнует тема недоласканности, недолюбленности, какой-то инфантильности еще не повзрослевшего человека, ощущение сиротливости", - сказала Мещанинова.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ. Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".