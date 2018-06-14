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Медведев поздравил с юбилеем режиссера Владимира Краснопольского

Культура
14 июня, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Премьер назвал его киноленты и сценарные работы классикой отечественного кинематографа

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил кинорежиссера, сценариста, народного артиста РСФСР Владимира Краснопольского с 85-летием.

Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на официальном сайте кабмина РФ.

"Ваши киноленты и сценарные работы стали классикой отечественного кинематографа. Вы подарили нам немало горячо любимых фильмов. В судьбах показанных вами героев отражен подлинный драматизм испытаний, которые выпадали на долю нашей страны", - говорится в телеграмме.

Медведев обратил внимание на то, что сюжеты работ Краснопольского всегда наполнены любовью к людям, сопереживанием к их жизням и глубоким знанием российской истории.

Владимир Аркадьевич Краснопольский-Ледов родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В 1957 году вместе с троюродным братом Валерием Усковым поступил на режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова. Дебютировал в кино с документальной лентой "Вперед лети!", снятой в 1958 году вместе с Усковым о молодежной бригаде коммунистического труда. Популярность режиссерам принесла драма "Неподсуден" (1969) по рассказу Льва Ющенко "Командир". В 1970 году лента вошла в пятерку фильмов - лидеров проката в СССР - ее посмотрели 43,3 млн зрителей.

В числе других известных картин: многосерийные фильмы "Тени исчезают в полдень" (1971) и "Вечный зов" (1973-1983) по романам Анатолия Иванова, детектив по роману австралийского классика Джуда Уотена "Соучастие в убийстве" (1987), драма "Отец и сын" по произведению Георгия Маркова (1979), ироническая мелодрама "Ночные забавы" (1991) по сценарию Виктора Мережко, пятисерийный исторический фильм "Ермак" (съемки шли в 1986-1996 годах), детективный сериал "Сыщики" (2001), телесериалы "Нина" (2001), "Две судьбы" (2002), "Дом с лилиями" (2014) и др.

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