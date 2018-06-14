Умер Станислав Говорухин

ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха".

Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", написал сценарии к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.