Кластер творческой индустрии Санкт-Петербурга за 1,5 года собрал более 100 резидентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Число резидентов кластера творческой индустрии - общественного пространства Artplay Spb в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, которое призвано стать место притяжения туристов, за 1,5 года превысило сотню. Об этом сообщила пресс-служба комитета по инвестициям города.

"На данный момент загрузка Центра дизайна составляет более 70%. На территории бывшего Центрального конструкторского бюро машиностроения работает более 100 резидентов, среди них дизайнеры, архитекторы, художники и фотографы, которые расположились в творческих мастерских, а также представительства российских и международных брендов fashion-индустрии, которые открыли шоу-румы, торговые галереи и офисы", - сказано в сообщении. Кластер начал работу в январе 2017 года.

В четверг началась реализация второго этапа проекта общественного пространства, в рамках которого предусмотрена реконструкция корпуса С, где будут созданы спортивные площадки и скалодром. Как отметили в пресс-службе, за первый год работы кластер посетили более 150 тысяч человек.

Общественное пространство Artplay Spb, которое работает с января 2017 года, призвано стать местом притяжения самых разных аудиторий - представителей креативных индустрий, туристов и жителей города. Общий объем инвестиций составляет 3 млрд рублей, реализацией проекта занимается компания "Тандем Истейт". К 2020 году Artplay должен стать крупнейшим креативным кластером в Санкт-Петербурге, где помимо уже созданного Многофункционального культурно- выставочного центра и кластера творческих индустрий, будут находиться хобби-центр, общественно-деловые пространства, рекреационная зона.