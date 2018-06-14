Режиссер Арво Ихо представил фотографии со съемок фильма "Сталкер" на фестивале "Зеркало"

ИВАНОВО, 14 июня. /ТАСС/. Эстонский режиссер и кинооператор Арво Ихо представил фотографии, которые он делал в 1977-1978 годах на съемках фильма "Сталкер" режиссера Андрея Тарковского на кинофестивале "Зеркало" в Ивановской области. Более 30 лет эти снимки считались утерянными, сообщили организаторы.

"Арво Ихо, член жюри фестиваля "Зеркало", был стажером на съемках "Сталкера" и с разрешения Тарковского фотографировал процесс съемок. На протяжении 33 лет эти негативы были затеряны, и в 2015 году по счастливой случайности Арво Ихо нашел их в своих архивах и представил публике", - пояснили организаторы.

Название фотовыставки, которая открылась в Иванове, "Съемки Сталкера в Эстонии". По словам Арво Ихо, в 1978 году он подарил Тарковскому 35 лучших отпечатков и такой же комплект снимков оставил себе, но из-за многочисленных переездов считал их утерянными.

"Я перерыл личный фотоархив со множеством старых негативов и безмерно обрадовался, когда обнаружил оригинальные негативы со съемок фильма "Сталкер" в хорошем состоянии. За 30 лет, прошедших после съемок легендарной картины, я водил в "Зону" многих людей с разных концов света. Места съемок "Сталкера" стали местом паломничества, а я как бы был "вторым Сталкером", - рассказал Арво Ихо.

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" проходит в Ивановской области с 12 по 17 июня. Он учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры РФ.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".