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Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Культура
14 июня, 14:04 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

По данным источника, похороны режиссера состоятся в субботу

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся в четверг после тяжелой болезни, будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Москвы.

"Режиссер Станислав Говорухин будет похоронен в эту субботу на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.

Российский и советский режиссер Станислав Говорухин скончался сегодня в санатории "Барвиха" после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Говорухин наиболее известен по таким фильмам, как "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и другим. С 1993 года являлся депутатом Госдумы.

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