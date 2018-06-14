Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режиссер Станислав Говорухин, скончавшийся в четверг после тяжелой болезни, будет похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Москвы.

"Режиссер Станислав Говорухин будет похоронен в эту субботу на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.

Российский и советский режиссер Станислав Говорухин скончался сегодня в санатории "Барвиха" после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Говорухин наиболее известен по таким фильмам, как "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и другим. С 1993 года являлся депутатом Госдумы.