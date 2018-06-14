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Прощание с Говорухиным пройдет в субботу в храме Христа Спасителя

Культура
14 июня, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Церемония продлится с 9:00 до 13:00 мск

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Прощание с режиссером и политиком Станиславом Говорухиным, скончавшимся в четверг, пройдет в первой половине дня в субботу в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом журналистам сообщили в четверг в аппарате Госдумы.

"Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 9:00 в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00", - уточнили в нижней палате парламента. Похоронен Говорухин будет на Новодевичьем кладбище в этот же день.

Российский и советский режиссер Станислав Говорухин скончался сегодня в санатории "Барвиха" после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Говорухин наиболее известен по таким фильмам, как "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта". С 1993 года являлся депутатом Госдумы.

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