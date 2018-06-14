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Источник: первый замминистра культуры РФ Аристархов покидает свой пост

Культура
14 июня, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Уточняется, что Владимир Аристархов написал заявление по собственному желанию

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов написал заявление об увольнении с поста, который он занимает с мая 2013 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в окружении чиновника.

"Владимир Аристархов покидает свой пост, он написал заявление по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

С самим Аристарховым корреспонденту ТАСС связаться не удалось. В Минкультуры РФ информацию не комментируют.

Как говорится на сайте министерства, Аристархов "непосредственно курирует и контролирует деятельность Департамента науки и образования, а также вопросы информатизации отрасли культуры".

Владимир Аристархов в 1992 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В 2007-2011 годах был депутатом Московской областной думы, в 2012-2013 годах - советником министра культуры РФ, директором Департамента контроля и кадров Минкультуры.

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