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Катар объявили страной-гостем VII Международного культурного форума в Петербурге

Культура
14 июня, 18:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

Предложение катарской стороне направил министр культуры Владимир Мединский

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Катару присвоен почетный статус страны-гостя VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 15 по 17 ноября, сообщили в четверг в пресс-службе смотра.

"Министерство культуры Катара высоко ценит Ваше предложение и подтверждает свое участие в качестве "страны-гостя", - цитирует пресс-служба официальное письмо, которое министр культуры и спорта Катара Салах Бен Ганем аль-Али направил в ответ на предложение главы Минкульта РФ Владимира Мединского об участии катарской стороны в качестве страны-гостя в VII Петербургском международном культурном форуме".

В 2018 году проходит перекрестный год культуры Катара и России, его открытие состоялось в феврале в Дохе.

Страной-гостем на культурном форуме в этом году также стала Италия. В 2017 году такой статус на форуме получили Япония и Казахстан.

Отмечается, что статус "страна-гость" ввели в работу форума в 2016 году, чтобы подчеркнуть особые дружественные и партнерские отношения между двумя государствами.

Санкт-Петербургский международный культурный форум признан культурным событием мирового уровня, которое ежегодно притягивает тысячи экспертов в области культуры со всего мира. Организаторами форума являются правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.

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