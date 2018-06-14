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В Екатеринбурге открылась фотовыставка World Press Photo

Культура
14 июня, 18:23 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Каждый год выставка охватывает около 100 городов в 45 странах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Фотовыставка World Press Photo 2018 открылась в четверг в Президентском центре имени Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил руководитель арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. Ежегодно выставка охватывает около 100 городов в 45 странах.

"В этом году единственным городом, принимающим World Press Photo 2018 в России, является Екатеринбург. И "Ельцин Центр" дает возможность нашим горожанам приобщиться к этим замечательным снимкам, узнать, чем живет не только фотожурналистское сообщество, но и вообще весь мир", - сказал Шипиловских, отметив, что в предыдущие годы такие выставки проходили только в Москве и Санкт-Петербурге.

По его словам, лауреатов очередного конкурса World Press Photo объявили в Амстердаме 12 апреля. В Екатеринбурге работа выставки продлится до 5 июля.

"Есть разные категории фотографий - это фото конфликтов, а также спорт, окружающая среда, люди и другие разные истории. Одна из особенных историй - это работа победителя (фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта - прим. ТАСС). Вы видите человека, охваченного огнем во время протестов в городе Каракас в Венесуэле", - рассказала журналистам куратор выставки Занне Шим фан дер Лефф.

В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели более 73 тыс. снимков, сделанных 4,5 тыс. фотографов из 125 стран. В число победителей и призеров в этом году вошло 42 фотографа из 22 стран, в том числе россиянка Татьяна Виноградова, которая заняла третье место в категории "Люди" серией снимков "Девочки".

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